Не отключат: в Челябинской области перенесли сроки перехода на цифровое телевидение

В Челябинской области перенесли сроки отключения аналогового телевидения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) опубликовало обновленный план-график поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ. Ранее предполагалось, что полный переход на «цифру» в России завершится 3 июня. Но сегодня выяснилось, что в 21 регионе аналоговое вещание отключат только 14 октября.

В Минкомсвязи пояснили:

«Во-первых, 3 июня приходится на начало дачного сезона. Если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени.

Во-вторых, в связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.

В-третьих, в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних подготовки.

В-четвертых, из 500 млн руб., которые были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно, надо дать больше времени малоимущим гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.

В-пятых, если при отключении около 50 млн человек власти в состоянии сразу же выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и решить ее в течение суток, то при одномоментном отключении 100 млн человек скорость выявления таких проблем была бы ниже».

При этом заявляется, что все регионы без исключения должны завершить подготовительную работу к переходу на цифровое телевидение до 3 июня.

Между тем, даже при поверхностном анализе обновленного плана отключений без труда можно заметить, что большинство регионов из списка «14 октября» – те, где в сентябре пройдут выборы. Если быть точными: 13 из 21. В некоторых из них, включая Челябинскую область, возможно протестное голосование.

Телевидение по-прежнему является мощнейшим средством пропаганды и формирования общественного мнения. И рисковать им в ходе предвыборной кампании было бы опрометчиво.

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Челябинск, Павел Зварзин

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