Суд отказался лишать депутата южноуральского парламента мандата

Суд не стал лишать мандата члена Законодательного собрания Челябинской области Николая Янова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении иска прокурора Челябинской области Виталия Лопина к региональному парламенту с требованием лишить мандата депутата от партии «Единая Россия» Николая Янова.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что Николай Янов владеет фирмой, зарегистрированной в Чехии. Между тем, в декларациях о доходах за предыдущие три года он заявлял, что счетов и имущества за рубежом у него нет.

По результатам прокурорской проверки прокурор направил в Законодательное собрание Челябинской области информацию о необходимости проверки достоверности сведений о доходах депутата. Однако в парламенте ограничились лишь устным опросом Янова. В ходе него депутат заявил, что переоформил свою долю в иностранной фирме на дочь еще в 2014 году. На этом «проверка» и закончилась.

Такая снисходительность не устроила надзорное ведомство, и в ходе итоговой пресс-конференции прокурор Челябинской области Виталий Лопин заявил, что готовит иск. Однако сегодня адвокат Янова предоставил суду документ, свидетельствующий о том, что компания в Чехии, учредителем которой он является, не работает. Многочисленные же поездки депутата в эту центрально-европейскую страну объяснил исключительно туристскими целями.

В итоге судья не нашел оснований для лишения «единоросса» депутатского мандата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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