В четырех городах Южного Урала сохраняются неблагоприятные метеоусловия

В четырех городах Челябинской области установлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, наблюдаются в приземном слое атмосферы Южного Урала с 5 мая.

В связи с этим на территории Челябинска, Карабаша, Златоуста и Коркино до 11 часов вторника, 14 мая, объявляются НМУ первой степени опасности. Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области. Дольше всего режим «черного неба» действует на сегодня в Челябинске и Коркино (с 19 часов 8 мая).

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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