Водитель едва отучилась: в Челябинске «поцеловались» два трамвая

В Челябинске трамваи сошлись в лобовом столкновении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник около 20:10 на пересечении проспекта Победы и улицы Горького.

Первоначально сообщение появилось в сообществе «Челябинский транспорт». По информации очевидцев, столкнулись следовавшие навстречу друг другу трамваи №5 и №18. Горожане предположили, что причиной столкновения могло послужить неисправность транспортной инфраструктуры.

В ООО «ЧелябГЭТ» назвали другую причину. По информации муниципального перевозчика, причиной столкновения стала неопытность молодой вагоновожатой. Как уточнили в «ЧелябГЭТ», девушка недавно закончила обучение. В итоге вместо того, чтобы пропустить встречный трамвай, она заехала на стрелку, которая автоматически переключилась, и вагоны столкнулись лоб в лоб.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. В результате аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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