На Южном Урале снимается ограничение на движение по областным дорогам

Снимается ограничение движения большегрузов по дорогам Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью Челябинской области, будет снято с 15 мая.

Напомним, что движение было ограничено в период с 15 апреля пдо полного просыхания земляного полотна. Данное ограничение вводится каждый год и касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом.

«При установлении положительных температур, вследствие таяния снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. В целях сохранности дорожного покрытия и вводится ограничение движения», – отметил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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