Челябинцев пригласили проверить здоровье под чистым небом

На протяжении трех уикендов жители Челябинска смогут проверить свое здоровье.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 18 мая на площади Революции начнет свою работу интерактивная площадка «Территория здоровья». Каждую субботу и воскресенье для жителей и гостей города здесь будут работать мобильные комплексы для прохождения обследований и получения рекомендаций врачей.

Как отмечают организаторы, мероприятие специально проводится в выходные дни, чтобы население, у которого не хватает времени на заботу о своем здоровье в рабочее время, смогло обратиться к специалистам.

«Уже третий год подряд мы проводим «Территорию здоровья» в самом центре города, чтобы все желающие позаботились о себе и прошли необходимые обследования. Как показывает практика, с каждым разом интерес к проекту становится все больше. Так, в прошлом году было сделано свыше 2000 обследований, которые выявили порядка 70 серьезных патологий¸ в том числе подозрения на злокачественные новообразования. А это шанс на своевременное обращение к врачу и успешное лечение», – отметила главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

В «поликлинике» под открытым небом посетители смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Помимо этого, врачи городского и областного центров медицинской профилактики, а также поликлиник города постараются дать необходимые рекомендации для улучшения здоровья жителей региона. А также каждый желающий сможет принять участие в викторинах, посвященных здоровому образу жизни, и получить призы.

Помимо этого, 18 мая все желающие смогут принять участие в специальной акции. Челябинская областная станция переливания крови будет принимать южноуральцев, желающих стать донорами, на двух площадках:

мобильный пункт заготовки крови (МПЗК) будет расположен на пл. Революции с 8:30 до 11:00;

в стационарных условиях на станции, ул. Воровского, 68, с 8:00 до 12:00.

При себе обязательно иметь паспорт.

«Территория здоровья» будет работать каждую субботу и воскресенье с 18 мая по 2 июня с 10:00 до 14:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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