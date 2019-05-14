На Южном Урале ожидаются резкие температурные скачки

На Южном Урале началось похолодание: если сегодня утром температура воздуха, например, в Челябинске составляла +22 градуса, то к полудню столбики термометров опустились до +18.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к вечеру температура снизится еще. Например, в северо-восточных районах может похолодать до +12. Все это происходит на фоне усиления ветра.

В среду, 15 мая, в большинстве районов области ожидается 13 – 15 градусов выше ноля, в южных районах – до +18.

16 мая может снова потеплеть, а в пятницу на Южном Урале опять ожидается жара – +26 – +30, но в субботу возможно очередное похолодание – днем будет не выше +16. Большая часть следующей недели пройдет в диапазоне дневных температур +10 – +15.

А 24 мая, согласно предварительному прогнозу, вновь возможен резкий температурный скачек, и в регионе установится 30-градусная жара.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.05.19

Челябинцев пригласили проверить здоровье под чистым небом. / На Южном Урале снимается ограничение на движение по областным дорогам. / Водитель едва отучилась: в Челябинске «поцеловались» два трамвая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»