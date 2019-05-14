Нетрезвые южноуральцы захватили в заложники врачей «скорой»

В Челябинской области проводится проверка по факту удержания в квартире сотрудников скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Златоусте. Заявление о нем поступило в правоохранительные органы города.

Согласно обращению, экипаж «скорой помощи» приехал по вызову к больному. Двое врачей поднялись в квартиру, где их встретила компания нетрезвых горожан, которые отказались отпускать медиков.

По инициативе следственных органов СКР по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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