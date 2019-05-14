Две школьницы пропали в Челябинской области

Сотрудники экстренных служб и волонтеры ищут учениц южноуральской школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, к поискам двух девочек в окрестностях поселка Бродокалмак Красноармейского района, которые вчера вечером не вернулись домой, подключились сотрудники МЧС, экстренные службы местного звена областной подсистемы РСЧС.

«Сегодня утром от оперативного дежурного ГУ МВД по Челябинской области поступила информация о двух потерявшихся девочках 2006 и 2007 годов рождения, которые вчера вечером не вернулись домой в поселок Бродокалмак Красноармейского муниципального района», – сообщили в пресс-службе ведомства.

К поискам подключились подразделения главного управления МЧС России по Челябинской области: сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части. В поисковой операции задействованы силы и средства отдела полиции по Красноармейскому району, специалисты областной Поисково-спасательной службы, «Россоюзспаса», работники Красноармейского лесничества и волонтёры.

Проводятся подворовой обход населенного пункта, обследование лесного массива, водных объектов. В поисках задействованы 10 кинологических расчетов.

Всего привлечено 91 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС – 21 человек, 3 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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