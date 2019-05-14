ВРИО губернатора Челябинской области Алексей Текслер увеличивает штатную численность своего аппарата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце апреля была введена должность первого заместителя губернатора, в связи с чем штатная численность выросла на 6 единиц.

Очередные изменения касаются перераспределения ставок внутри существующей структуры. Так, согласно распоряжению, опубликованному на сайте регионального правительства, Алексей Текслер сократил число своих помощников с 2 до 1, но увеличил число советников с 2 до 3.

Отметим, что по статусу помощник выше советника – на нем больше ответственности: человек, занимающий эту должность, выполнят определенные поручения губернатора, взаимодействия с другими подразделениями правительства. Главная роль советника – анализировать ситуацию и предлагать способы решения тех или иных вопросов.

В целом, штатная численность аппарата губернатора на сегодняшний день составляет 274,5 ставки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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