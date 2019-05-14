Число случаев бешенства на Южном Урале приблизилось к двум десяткам

В Челябинской области зафиксировано еще два случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, с начала мая в регионе зарегистрировано 2 случая бешенства животных. От опасной инфекции умерла собака в поселке Верхний Атлян Миасского городского округа и погибла собака в деревне Барсуки Травниковского сельского поселения Чебаркульского района.

Там сейчас установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных, которые подразумевают проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых животных в населенных пунктах, дезинфекцию мест, где находились павшие животные.

Также ветеринарные специалисты пройдут по всем дворам поселка Верхний Атлян и деревни Барсуки для выявления животных, больных бешенством, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 18 случаев бешенства животных в 15 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10 случаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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