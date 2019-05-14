В Челябинской области воришки «раздели» памятник архитектуры

В Кусе полицейские задержали похитителей чугунных фигурных столбов с памятника архитектуры конца 19 – начала 20 века.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Кусинскому району поступило сообщение от жителей города о хищении чугунных элементов декора крыльца Дома управляющего чугунным заводом Москвина, являющегося памятником архитектуры.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники сорвали с крыльца чугунный ажурный козырек, при этом повредив его и одну из чугунных колонн. Были похищены две колонны. Вывезти оставшиеся чугунные элемент они не успели.

В ходе расследования преступления полицейские установили подозреваемых – двух жителей Кусинского района. Мужчины рассказали, что планировали сбыть украденные чугунные элементы декора. Два столба они успели вывезти и спрятать, но продать не смогли.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ (кража).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество изъято.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.19

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