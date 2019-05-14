Власти уральского города не замечают разваливающегося после землетрясения дома

Жители ветхого дома в Катав-Ивановске боятся ложиться спать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отчаявшись дождаться помощи от городских властей, жители дома №13 по улице Ленина в Катав-Ивановске обратились в прессу с криком отчаяния.

«5 сентября в городе Катав-Ивановске Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Из-за подземных толчков наш и без того ветхий двухэтажный многоквартирный дом серьезно пострадал. В стенах образовались трещины, сквозь которые видно улицу. Несмотря на то, что здание продолжает буквально расползаться по швам, а зимой в квартирах свистит ледяной ветер, местная администрация отказывается признать здание аварийным и предоставить людям другую площадь для проживания», – рассказали южноуральцы.

Между тем, согласно акту обследования, который был составлен ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз», в подъездах и жилых помещениях дома есть «волосные» трещины и «отслоение штукатурного слоя», «трещины, просадки и отклонения блоков фундамента не наблюдается».

Впрочем, проблемы у жильцов дома начались задолго до землетрясения. Уже несколько лет здание находится в аварийном состоянии, настаивают жители. Согласно данным независимого обследования, проведенного ООО «Комплекс-Проект» (Челябинск) в 2016 году, несущая способность несущих конструкций снижена, необходимо усиление фундамента, усиление стен металлическими поясами. Там также говорится: «со своей стороны считаем реконструкцию здания нецелесообразной, из-за высокой степени износа здания и дорогостоящей процедуры реконструкции».

«Дом был старым и ветхим еще до разгула стихии, – признают катав-ивановцы. – Но до землетрясения в этом здании все-таки можно было спать и не бояться за свои жизни. Теперь подземные толчки закончились, но нас до сих пор «трясет»: от холода, поскольку зимой все квартиры продувает насквозь, и от страха за то, что однажды ночью дом рассыплется, и мы погибнем. Он, кстати, газифицирован, так что в опасности не только мы, но и наши соседи».

На руках у жителей огромное количество писем, предписаний, актов, адресованных мэрии и управляющей компании. Но никакой реакции на них горожане не получают. Так, в ответе Государственной жилищной инспекции Челябинской области говорится, что специалисты учреждения провели мероприятия по государственному контролю с целью признания дома аварийным. Главе администрации Катав-Ивановского городского поселения направлен акт обследования с целью назначения межведомственной комиссии о признании дома аварийным. Крайним сроком указано 15 декабря 2018 года. Однако комиссия так и не была собрана, уверяют катав-ивановцы.

И горожане продолжают жить в разрушающемся здании. Например, согласно одному из последних актов (от 22 апреля нынешнего года), в половине квартир дома и тамбуре одного из подъездов на трубах отопления обнаружены коррозия и утечка теплоносителя.

«Чтобы как следует разобраться в нашей проблеме, местным чиновникам даже не нужно далеко ходить. Наш рассыпающийся дом расположен буквально через дорогу от администрации, ее адрес ул. Ленина, 16. Если с что-то случится, то руководство города узнает об этом одними из первых», – рассказывают горожане. И выражают надежду, что огласка ситуации поможет наладить диалог с местными властями и решить проблему.

Напомним, землетрясение под Катав-Ивановском магнитудой 5,3 балла произошло в ночь на 5 сентября 2018 года. По данным ФГБУ науки «Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы.

В Челябинской области толчки ощущались в горнозаводской зоне, а также в Магнитогорске, Еманжелинске, Челябинске, Озерске, Кыштыме.

Впоследствии с 5 сентября по 19 ноября региональной мониторинговой системой зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4 балла.

Этим редким феноменом занялись ученые Уральского отделения РАН. По результатам изучения исследователи заявили, что южноуральцам необходимо быть готовыми к еще одному мощному землетрясению. При этом эпицентр сейсмической активности может сместиться на 30−50 километров севернее прошлогодней координаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.19

«Вот оно – преступление!» В Госдуме назвали причину страшных лесных пожаров в России. / В Челябинской области воришки «раздели» памятник архитектуры. / «Меньше словоблудия»: депутаты Госдумы разругались на первом же заседании после майских каникул. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»