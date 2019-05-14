Жители уральского поселка пожаловались на отсутствие у почты денег на пенсии

Жители одного из поселков Миасса заявили, что пенсионерам на почте приходится ждать, пока горожане оплатят коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странные порядки царят в одном из отделений Почты России, расположенном в поселке Строителей Миасского городского округа. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Пенсия – законная выплата от государства. А в почтовом отделении – свой закон. Производится выплата хаотично. Приходят люди получить и ждут, когда в кассе появятся деньги от клиентов, которые оплачивают коммуналку. Вчера они в наглую вывесили объявление – Денег на пенсии нет! Имеют ли они право на такой беспредел?" – сообщила жительница Миасса.

Впрочем, подобная ситуация вполне объяснима, считают некоторые участники интернет-сообщества. «Деньги выделяются и привозятся только на конкретное число. Все, что не выдали за день, возвращается обратно инкассаторам... Если в свой день выдачи пенсии вы ее не получили, то в другой день пенсия выплачивается из кассы только когда наберется нужная сумма..." – объяснила одна из горожанок.

Другие же посоветовали оформить для получения пенсии банковскую карту, чтобы избавить себя от извечных очередей.

В свою очередь, в пресс-службе УФПС по Челябинской области заверили, что в настоящее время выдача пенсий во всех почтовых отделениях Миасса производится в штатном режиме. Хотя 13 мая в одном из отделений, действительно, была приостановлена выдача пенсий в связи с ожиданием инкассации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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