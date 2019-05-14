На Урале уволили учителя, цитировавшего школьникам известного американского писателя

На Южном Урале уволили учителя русского языка и литературы, цитировавшего школьникам известного американского писателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в поселке Нижняя Санарка Троицкого района Челябинской области. Старшеклассники выложили в сеть видео «Учитель вызывает Сатану»: в школьном классе возле нарисованных на доске символов мужчина читает заклинание, а потом по хихиканье учеников переходит на неизвестный язык.

Директор учебного заведения обвинила преподавателя в сатанизме и потребовала написать заявление об увольнении. 32-летний педагог отказался.

На самом деле, на видео запечатлено, как филолог на перемене читает старшеклассникам отрывок из произведений известного американского писателя Говарда Лавкрафта. Его считают основоположником и непревзойдённым мастером жанра хоррор, а также одним из основателей жанра фэнтези. Среди прочего, Лавкрафт придумал божество Ктулху, которое спит на дне Тихого океана в некоем затонувшем городе Р'Льех. Когда звезды выстроятся в определенную схему, город восстанет из воды, а Ктулху проснется и будет сеять хаос. Заклинание для пробуждения Ктулху и озвучил учитель, пытаясь таким образом, по его словам, пробудить у школьников интерес к чтению.

Директор от идеи избавиться от учителя не отказалась и обратилась в прокуратуру: формальным поводом послужили публикации на странице мужчины в соцсети, сделанные несколько лет назад: фотографии обнажённых тел, крови, сцен насилия, жестокости, применения оружия, комментарии с нецензурной лексикой. Прокуратура сочла публикации аморальными и не соответствующими статусу педагога, несмотря на то, что сделаны они были задолго до того, как хозяин паблика устроился в школу, и, по словам мужчины, были закрыты для широкой публики (как директор сумела все это найти, не уточняется).

Руководителю учебного заведения было предложено привлечь педагога к дисциплинарной ответственности: объявить замечание, выговор либо уволить, пишет 74.ru. Директор выбрала самый жесткий вариант: мужчину уволили по статье с занесением информации в трудовую книжку.

Обсуждая историю в соцсетях, южноуральцы недоумевают: «По какой статье уволили? Утрата доверия?! Или за вызов Ктулху на перемене?!» «Директора школ на кой берут на работу молодых учителей, если хотят жить в 50-х годах прошлого века?»

Напомним, в марте в Барнауле уволили учительницу за фото в спортивном купальнике: молодая женщина выиграла соревнования по зимнему плаванию и решила поделиться своим триумфом в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.05.19

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