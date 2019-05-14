«Отписка»: Текслер разнес концепцию развития общественного транспорта Челябинска

Мэрия Челябинска снова разочаровала главу Южного Урала Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для мэра Челябинска Владимира Елистратова прозвучал очередной тревожный звонок: врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер жестко раскритиковал представленную его администрацией концепцию развития общественного транспорта в Челябинске.

«Получил на стол документ, в котором нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов. Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект – это очень сомнительная история, – написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. – Честно говоря, думал, что поняли. Но вынужден еще раз подчеркнуть для всех: по-старому уже не будет. Поручил полностью переделать дорожную карту. Необходимо привлечь экспертов, учесть передовой опыт, а если в штате руководителей в городской администрации не хватает компетенций – принять кадровые решения».

Напомним, уже многие годы общественный транспорт Челябинска лихорадит. Углубляющийся из года в год кризис привел к банкротству и ликвидации нескольких муниципальных перевозчиков, захвату сферы общественных перевозок маршрутчиками-нелегалами, чьи действия и состояние подвижного состава уже представляет реальную угрозу жизни и здоровью челябинцев. Так, все чаще маршрутные такси становятся виновниками ДТП, при этом в этих авариях не только страдают, но и гибнут люди.

Между тем, городские власти либо не в состоянии справится с хаосом, либо не питают особого желания заниматься проблемой.

При этом ежегодно город несет убытки от продолжающегося кризиса, покрывая убытки муниципальных перевозчиков, в конечном счете, из городского бюджета. Так, созданное на этапе банкротства МУП «ЧАТ» общество с ограниченной ответственностью «ОГТ» выкупило у того же МУП «ЧАТ» 301 автобус за 350,3 миллиона рублей. Впрочем, заплатил за возврат собственного же подвижного состава бюджет Челябинска, приняв выкупленное имущество в казну города за ту же сумму. Правда, на выкуп автобусов ОГТ почему-то решил взять кредит в коммерческих банках, а потому возвращенных средств для полного расчета с кредиторами не хватило, и тогда предприятие берет в долг уже у МУП «ПОВВ». Причем вместо необходимых для этого 32,5 миллионов рублей – сразу 50 миллионов под 7,5% годовых. Эту ссуду ОГТ возвращает до сих пор.

Интересно, что большинство купленных автобусов оказались неисправными. В результате, 152 автобуса так и не вышли на маршруты, причем ремонтировать их просто нет смысла. Еще 17 автобусов не эксплуатируется более года, а 23 – не эксплуатировались от 6 до 12 месяцев. Один автобус ревизоры и вовсе не нашли, при этом руководство ОГТ не смогло ответить на вопрос, где машина находится.

Не лучше обстоят дела и у второго муниципального перевозчик – ООО «ЧелябГЭТ», пришедшего на смену одноименного МУПа. Из 304 трамваев даже в час пик на маршрут выходят лишь 102. Остальные – простаивают в депо, постепенно ржавея и расходясь на запчасти. При этом последние вагоны покупали пять лет назад, если не считать оставшегося в 2016 году после тестирования трамвая (вагон сломался во время эксплуатации, и производитель отказался его забирать, потребовав деньги). Регулировать движение, по словам директора перевозчика, приходится в ручном режиме. Да и на линии то и дело вылетают части рельсов.

Что касается троллейбусов, то средний возраст парка из 140 машин составляет 24 года. При этом часть из них стоит на открытых стоянках конечных остановочных пунктов, так как троллейбусное депо городские власти продали еще в бытность мэром Сергея Давыдова. Тогда подобное «инновационное» решение было представлено как забота о горожанах: мол, троллейбусам не нужно будет вхолостую добираться до своего маршрута, заодно и не придется платить лишние деньги за электричество.

Между тем, подвижной состав на данный момент включен в конкурсную массу проходящего через стадию банкротства МУП «ЧелябГЭТ», оцененную в 1,9 миллиарда рублей. Причем мэр Челябинска Владимир Елистратов признался месяц назад, что в мэрии пока не думали о выкупе имущества перевозчика. Конечно, можно было бы списать подобное отношение надеждой на полную модернизацию парка и инфраструктуры. Но, по словам директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко, на это потребуется 11 миллиардов рублей. А концепция, представленная мэрией врио губернатора, требует объемы финансирования лишь в 7 миллиардов рублей.

Отметим также, что чиновники так и не раскрыли подробностей предложенного на одобрение главы региона документа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.19

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