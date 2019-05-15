На Южном Урале нашли пропавших девочек

На Южном Урале нашли пропавших школьниц.

Как уже сообщал «Новый День», две девочки 12 и 13 лет пропали 13 мая – вечером они вернулись домой (обе живут в поселке Бродокалмак Красноармейского район). Информация об их исчезновении поступила в правоохранительные органы утром 14 мая.

К поискам подключились подразделения главного управления МЧС России по Челябинской области: сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части. В поисковой операции задействованы силы и средства отдела полиции по Красноармейскому району, специалисты областной Поисково-спасательной службы, «Россоюзспаса», работники Красноармейского лесничества и волонтёры.

Управление СК РФ по Челябинской области, в связи с наличием угрозы жизни и здоровью детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктами «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетних).

Вечером детей нашли в окрестностях поселка. Школьницы живы, здоровы, по сообщению пресс-службы УМВД по Челябинской области, противоправных действий в отношении них не совершалось. Где девочки находились более суток, пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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