Переполох в Магнитогорске: эвакуировали все крупные ТЦ

В Магнитогорск эвакуировали крупные торговые центры. Переполох случился вечером 14 мая. Подробности горожане рассказали в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правоохранительные органы поступили сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ТРК «Тетрис», «Гостиный двор», «Континент», «Дом», «Другое измерение», «Платформа», «Форум» и кинотеатр «Современник». Была проведена срочная эвакуация сотрудников и посетителей.

«В «Гостином дворе» кинологи с собаками, сотрудников всех вывели в срочном порядке, до сих пор ждем что скажут, никого не пускают внутрь… «Тетрис» Росгвардия окружила, говорят, звонок поступил с Азербайджана о минировании», – рассказывают горожане. «Выехала с работы. Весь «Форум» – люди на улице в одеялах». «Мы сели кушать на фуд-корте в ГД, охранник резко побежал и сказал всем срочно эвакуироваться».

Некоторые не на шутку испугались: «Живу за Форумом! Секунду назад хлопок сильный был! Страшно что-то!!!!» «Около храма на Казачьей переправе тоже неспокойно. Полностью экипированные бойцы уложили на машину какого-то мужика. Лицом на капот, руки за спину. Народа было прилично, случай явно нерядовой». Вдобавок ко всему на улице Ленина отключили свет.

Наконец, СМИ сообщили, что взрывных устройств нигде не обнаружено, а звонки поступали с телефонов, зарегистрированных за границей.

Между тем, жители сообщают, что проблемы безопасности людей в местах массового пребывания не решаются: «На днях класс дочери собрался в батутный парк. Опять же он на третьем этаже. Не дай бог что случись – все в ловушке. Все поговорили и благополучно забыли о том, что детские развлекательные центры должны быть на первом этаже. Где исполнители громких заявлений??? А ведь в первую очередь страдает именно верхний этаж. Там и крыша, что падает первая, и дым вверх. И с первого этажа проще детей эвакуировать. Они наиболее незащищённые в таких случаях. Естественно, не пойдёт», – написала в соцсетях горожанка.

«Да – да! Помню слова вышестоящих о том, что все развлекательные комнаты должны быть перенесены на первый этаж .... И хоть бы кто то отреагировал… А в России во всем так», – поддержала ее другая.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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