У челябинца нашли полкило наркотиков

Полиция задержала жителя Челябинска с 500 граммами наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, в ходе проведения оперативных мероприятий 13 мая сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков на территории гаражно-строительного кооператива в Ленинском районе областного центра задержан ранее не судимый местный житель, который непосредственно перед задержанием сделал закладку с наркотическим средством.

Полицейскими установлено, что задержанный через сеть Интернет получил от неизвестного информацию о местонахождении наркотического средства, забрал его, расфасовывал по сверткам массой от 1 до 5 граммов, и в дальнейшем делал «закладки» на территории города.

По данному факту в отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

В ходе проведения обыска в автомашине, принадлежащей задержанному, а также в съемной им квартире на территории Сосновского района Челябинской области полицейскими изъято 167 свертков с наркотическими средствами: мефедрон, амфетамин и гашиш, общей массой около 500 граммов, а также электронные весы и упаковочный материал.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.19

Переполох в Магнитогорске: эвакуировали все крупные ТЦ. / На Южном Урале нашли пропавших девочек. / 15 мая ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»