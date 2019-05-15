Уральские металлурги представят продукцию на выставке в Италии

ММК представит свою продукцию на выставке в Италии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Милане открылась 8-я международная выставка сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности Made in Steel-2019, участие в которой принимает ММК.

Италия традиционно является одним из ведущих внешнеторговых партнеров ММК в Европе. Делегацию компании на выставке возглавляет начальник департамента внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности Олег Федонин.

Выставка проходит с 14 по 16 мая. На ней экспонируется оборудование для сталелитейной промышленности, машины, инструменты; технологии, оборудование, комплектующие и услуги для металлообработки; инновационные разработки в области промышленной автоматизации и робототехники.

Made in Steel – главное мероприятие металлургической промышленности в Южной Европе, проходящее раз в два года. В предыдущей выставке в 2017 году приняли участие свыше трехсот компаний из 18 стран, а общее число посетителей составило около 15 тысяч человек.

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