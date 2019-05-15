Мэра уральского города оштрафовали за сугробы на дорогах

Глава Верхнеуральска оштрафован за неубранные зимой дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на основании постановления прокурора глава Верхнеуральского городского поселения привлечен мировым судьей к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Проведенной ранее прокурорской проверкой выявлены нарушения законодательства при исполнении администрацией поселения обязанности по содержанию автомобильных дорог в зимнее время», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Федеральное законодательство возлагает на городские власти обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов. Вместе с тем, надзорное ведомство обнаружило в Верхнеуральске неочищенные от снега участки автодорог, что и послужило основанием для возбуждения 14 марта этого года в отношении главы города дела об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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