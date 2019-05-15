В отношении гендиректора «Челябметротранстроя» возбудили уголовное дело

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества МУП «Челябметротрансстрой».

Как сообщал ранее «Новый День», прокуратурой Челябинска по информации контрольно-счетной палаты города проведена проверка в отношении МУП «Челябметротрансстрой».

В ходе нее установлено, что генеральным директором предприятия за счет средств организации возмещена стоимость приобретенной туристической путевки своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам рассмотрения материалов следственным органом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, ход расследования которого поставлен на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.19

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