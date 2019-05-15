В Златоусте вынесен приговор 60-летней автомобилистке, сбившей двух детей

В Златоусте вынесен приговор 60-летней автомобилистке, сбившей двух несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2017 года дама на Kia Sportag выезжала со второстепенной дороги на главную и сбила 16-летнюю девушку с 3-братом, переходивших проезжую часть в неположенном месте.

Мальчик оказался под автомобилем – от полученных травм он умер в больнице. Девушку отбросило на несколько метров от автомобиля.

Водитель выдвинула версию, что не могла видеть пешеходов, так как они появились из «слепой зоны» внезапно и двигались быстро, поэтому затормозить он не успела.

«По результатам экспертиз установлено, что женщина при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предотвратить смертельное ДТП, а также уступить дорогу несовершеннолетним пешеходам, несмотря на то, что они переходили дорогу не по пешеходному переходу, – заявили в прокуратуре. – Подсудимая как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании вину свою не признала, настаивая на том, что в случившемся виноваты сами дети».

Тем не менее, Златоустовский городской признал женщину виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением водительских прав на аналогичный срок.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 15.05.19

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отставке. / Педофила-рецедивиста нашли мертвым в СИЗО. / Это было нечестно: большинство россиян сочли несправедливой победу дочери Алсу на шоу «Голос.Дети». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»