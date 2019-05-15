Магнитогорский депутат, обвиняемый в поборах и хищениях, сбежал в Штаты

Бывший главврач магнитогорской больницы и депутат городского собрания попросил политического убежища в США.

Как уже сообщал «Новый День», нардепа задержали в октябре 2017 года. По версии следствия, магнитогорец с 2012 по 2017 год, занимая должность главного врача городской больницы, устанавливал подчиненным необоснованно завышенные стимулирующие выплаты. В «благодарность» они передавали часть полученной суммы руководителю.

Однако, этого главврачу оказалось недостаточно. Еще он получал зарплату за фиктивно трудоустроенных сотрудников.

Кроме того, магнитогорец устроил в платную палату медицинского учреждения свою тяжело больную родственницу. Правда, ни копейки за это не заплатил. Зато приобретал за счет больницы дорогостоящие лекарства для нее.

В итоге ущерб учреждению и администрации города оценили в 35 миллионов рублей. Частично Черепанов вину признал. Но только в части помощи родственнице. Правда, затраты на ее лечение составили лишь порядка 200 тысяч рублей.

Также депутат обвиняется в том, что с 2013 по 2017 год регулярно получал взятки от директора коммерческой организации, взамен помогая заключать контракты с его фирмой как единственным поставщиком. Всего, по версии следователей, он получил от коммерсанта более 650 тысяч рублей (10% от суммы «гарантированных» им муниципальных контрактов).

Уголовное дело экс-главврача 4 марта нынешнего года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска. С тех пор трижды назначалось начало судебного заседания. Однако, депутат в суде так и не появился.

Вместо этого он и еще несколько фигурантов уголовного дела бежали в США. «У меня в Магнитогорске осталось много друзей и единомышленников, – цитирует «политэмигранта» «Верстов.Инфо». – Поэтому, когда я узнал, что мне грозит приговор на 8 лет лишения свободы, то решил не полагаться на судьбу, а попросить политического убежища в США...»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.19

Садоводам готовят новый сюрприз: осенью его официально представят в Госдуме. / «Нам «шашечки», или ехать?» Правительство РФ опять «мутит» с платой за отопление. / В Златоусте вынесен приговор 60-летней автомобилистке, сбившей двух детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»