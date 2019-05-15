В Челябинской области на треть выросло число отравлений наркотиками

В первом квартале 2019 года наркотиками отравились на треть больше южноуральцев, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным экстренных извещений, представленных из лечебнопрофилактических учреждений, всего в первом квартале 2019 года среди населения Южного Урала зарегистрировано 769 случаев острых отравлений веществами химической этиологии (далее – ООХЭ). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество отравлений уменьшилось на 127 случаев.

На фоне уменьшения общего количества отравлений уменьшение зарегистрировано в группе отравлений спиртсодержащей продукцией – на 20,3% (51 случай), в группе отравлений лекарственными препаратами – на 28,1% (71 случай), в группе «других мониторируемых видов отравлений» – на 22,0% (52 случая). При этом, в группе отравлений наркотическими веществами произошло увеличение на 31,7% (47 случаев).

При этом лидируют отравления спиртсодержащей продукцией, на втором месте – отравления наркотическими веществами, на третьем – отравления «другими мониторируемыми видами».

Количество отравлений с летальным исходом уменьшилось на 9 случаев (в первом квартале 2019 года – 27 случаев, в январе-марте 2018 – 36 случаев). Среди мужчин зарегистрировано 20 случаев отравлений с летальным исходом (годом ранее – 26 случаев), среди женщин – 7 случаев (первый квартал 2018 года – 10 случаев).

Среди пострадавших январе-марте 2019 года 523 мужчины (или 68,0%) и 246 женщин (32,0%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений в структуре отравлений по половой принадлежности не произошло, т.е. мужчины, по-прежнему, составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 2 раза. Мужчины преобладают среди пострадавших от всех групп химических веществ, кроме группы отравлений лекарственными препаратами.

«Детского населения» до 18 лет среди пострадавших 125 человек (16,3% от общего количества), из них детей до 14 лет – 100 человек (13,0% от общего количества отравившихся), подростков 15-17 лет 25 человек (3,3% от общего количества отравившихся). В возрастной группе «дети до 14 лет» зарегистрировано 5 случаев отравлений с летальным исходом в группе «отравления другими мониторируемыми видами» (токсическое действие окиси углерода).

«Взрослого населения» от 18 до 70 лет и старше среди пострадавших 644 человека (83,7% от общего количества). В этой возрастной группе зарегистрировано 22 случая отравлений с летальным исходом. Основную часть пострадавших от ООХЭ составляют лица в возрасте 26-39 лет (275 человек или 35,7%); на втором месте возрастная группа «40-49 лет» (140 человек или 18,2%); на третьем месте – возрастная группа «50-59 лет» (90 человек или 11,7%) на четвертом месте – возрастная группа «60 и старше» (72 человека или 9,4%).

Более половины случаев отравлений – 433 (56,3%) – приходится на категорию «случайные отравления» (т.е. с целью опьянения, ошибочный приём, самолечение, производственное), «преднамеренных» отравлений зарегистрировано 329 случаев (42,8%), «неопределённых» – 7 случаев (0,9%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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