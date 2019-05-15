В Челябинске, наконец, вывозят мусор, собранный еще в апреле

В Челябинске в экстренном порядке вывозят мусор, собранный во время субботников. Огромные кучи и мешки простояли во дворах и на улицах все праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сбои в работе регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в понедельник пожаловался глава Металлургического района областного центра Сергей Кочетков.

По словам чиновника, из-за несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок, отходы раздуваются ветром и захламляют не только площади рядом с контейнерами, но и далеко за их пределами. При этом объяснить, почему так происходит, районные власти не в состоянии. «Для себя до конца я не могу объяснить, почему это происходит, – признался глава района. – Где-то транспорт припаркован у контейнерной площадки, где-то машина сломалась – это понятно. Но то, что график сбоит – это факт».

В одном чиновники уверены: претензии за сбои необходимо адресовать, в том числе, ООО ЦКС – региональному оператору в сфере обращения с ТКО в Челябинском кластере. По словам г-на Кочеткова, сейчас администрация района создала открытый чат для общения представителей регоператора, управляющих компаний и чиновников, чтобы была возможность координировать работу. Однако, в мэрии Челябинска не исключают и возможности штрафных санкций. Правда, не уточняют, кого именно они будут касаться.

Между тем, в самом ЦКС вину за сбои возлагают на субботники. В компании отмечают, что далеко не всегда мусор, собранный во время акций, складируется вне контейнерных площадок. В итоге объемы вывозимого мусора в последнее время существенно возросли.

Впрочем, неудивительно. Горожане после субботников столкнулись с традиционной проблемой: мусор собрали, а вывозить его не спешат. Мешки с отходами могут неделями стоять во дворах многоквартирных домов, постепенно приходя в негодность. Вот челябинцы и торопятся иногда снести мусор на контейнерную площадку, чтобы не пришлось проводить санитарную уборку заново.

Дошло до того, что жители Чурилово организовали флешмоб «позвони главе» и сегодня начали массово звонить в приемную главы Тракторозаводского района Галины Гавриловой. Идея оказалась удачной: мешки убрали.

В других районах города тоже ускорили темпы вывоза мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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