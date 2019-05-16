Жители Сатки просят у врио губернатора ледовый дворец, обещанный еще в начале века

В Сатке собирают подписи под обращением к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой построить в городе ледовый дворец. Цена вопроса – 200 млн рублей

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатор акции – хоккейный клуб «Юность» – подошел к вопросу серьезно: подпись под обращением можно поставить в 19 пунктах сбора, расположенных в магазинах и соцучреждениях.

Отметим, что Ледовый дворец в городе обещали построить еще к 2007 году, но в 2008-м работы остановились. Недостроенное здание выставили на торги, но в течение нескольких лет не могли найти покупателя – цену пришлось снизить с 60 до 12 млн рублей.

Между тем, три года назад на улице Спартака демонтировали центральную ледовую арену, «где проходили первенства области, принимали команды из других городов, областей и республик, где выросло ни одно поколение саткинских хоккеистов, – рассказывают горожане. – Были времена, когда за вход на хоккейную коробку продавали билеты. Мест на трибунах для зрителей не хватало. Хоккейная коробка была обнесена деревянным забором, который обмазывали солидолом, чтобы через него не смогли перелезть «любители хоккея».

После демонтажа на месте бывшего катка повесили баннер «Строим современный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем». На этом дело закончилось. Поэтому общественность решила взять дело в свои руки и начала сбор подписей. Акция продлится до 1 июня.

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 16.05.19

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