В челябинском зоопарке умерла львица

В челябинском зоопарке умерла 17-летняя львица Виктория.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, в течение последнего года львица страдала от хронической почечной недостаточности. Ее поместили в отдельный вольер, скрыв от глаз посетителей.

«Сотрудники и ветеринары делали все, что могли, чтобы облегчить и продлить жизнь львицы. Но, к сожалению, мы не всемогущи», – рассказали в зоопарке.

Напомним, средняя продолжительность жизни львов в дикой природе составляет 10- 14 лет. В неволе этот срок существенно повышается и достигает 20 лет. Самый главный долгожитель из всех львов на сегодняшний момент прожил 29 лет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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