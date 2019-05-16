В Челябинске отменили итоги торгов по закупке дорожных знаков и светофоров к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске отменили итоги торгов по замене оборудования системы управления дорожным движением и средств регулирования. Такое решение приняло региональное управление ФАС России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена контракта составила 537 млн рублей.

С жалобой в УФАС обратились представители общественной организации «СТОПкартель» из Нижнего Новгорода. Авторы заявления указали на объединение в один лот строительных работ по установке ограждений, дорожных знаков, нанесению разметки и светофоров, что ограничивает количество участников торгов и нарушает законодательство о конкуренции.

Антимонопольщики провели проверку и установили, что в документации об аукционе отсутствует четкая и полная информация о планируемом объеме работ по объектам, не установлен порядок и срок согласования работ с заказчиком, указаны некорректные требования к наличию у участника закупки трудовых ресурсов.

Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска обязали отменить итоги аукциона, внести изменения в документацию и продлить срок приема заявок на семь дней. За нарушение законодательства о контрактной системе одного из сотрудников управления привлекут к административной ответственности.

Отметим, что систему управления дорожным движением в Челябинске собираются обновить к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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