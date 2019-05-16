На Южный Урал надвигается шторм

На Южном Урале ухудшаются погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, ночью и днем 17 мая в Челябинской области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер усилиться до 20 м/с.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъёмы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населённых пунктах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.19

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