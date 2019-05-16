Последнее предупреждение: глава Южного Урала раскритиковал исполнительскую дисциплину в органах власти (ВИДЕО)

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер высказал недовольство работой чиновников на местах. Исполнительская дисциплина обсуждалась на аппаратном совещании с главами муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», досталось чиновникам еще до того, как началось рассмотрение вопросов, заявленных в повестке. Глава региона обратился к теме национальных проектов. «Мне некоторые руководители не могут сказать основные объекты, планы, мероприятия, которые планируются по их территориям. Справку нормальную подготовить не могут…»

И вынес местным властям последнее предупреждение

Масла в огонь подлил доклад министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, сообщившего, что к началу отопительного сезона 2018-2019 годов паспорта готовности получили лишь 76% территорий, а акты готовности от Ростехнадзора – 80%. «Основные замечания Ростехнадзора носили, в основном, организационный характер, – отметил чиновник. – Например, не предоставлены акты проверки оборудования, отсутствует план проверочных мероприятий. Общее количество замечания, выданных ведомством осенью прошлого года – 481. На сегодняшний день устранены 275».

Подобная статистика возмутила Алексея Текслера. «76% паспортов и 80% актов – это никуда не годится! Это прямая недоработка, – подчеркнул глава региона. – В частности, это касается «бумажных» замечаний. Это те замечания, которые можно устранить на бумаге! В части «небумажных» – это отдельный разговор. Но я знаю, что в отдельных муниципалитетах проблемы не решаются годами».

Впрочем, готовность к отопительному сезону – не единственная проблема, затронутая Виктором Тупикиным. В рамках подготовки к следующему зимнему периоду вновь во весь рост встает проблема долгов коммунальных организаций перед поставщиками ресурсов. Так, по данным генерального директора ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадима Ромасенко, задолженность коммунальщиков области за газ на сегодня составляет 2,7 миллиарда рублей. При этом в отдельных муниципалитетах объем задолженности многократно превышает среднемесячный размер начисления. «В Верхнем Уфалее долго равен 8,5 значениям среднемесячного начисления. В Златоусте – почти 6. В Катав-Ивановске – 8,3 среднемесячного начисления. В Еманжелинске – 10 среднемесячным значениям», – рассказал глава регионального минстроя Виктор Тупикин.

Чиновник отметил, что едва ли не главной причиной является изношенность систем коммунальной инфраструктуры, из-за которой организации ЖКХ несут убытки, не заложенные в тариф. На втором месте среди причин колоссальных долгов находятся неплатежи населения. Так, на сегодняшний день долги южноуральцев за услуги ЖКХ составляют 14 миллиардов 675 миллионов рублей.

Такая ситуация категорически не устроила врио губернатора. «Это никуда не годится! – возмутился Алексей Текслер. – Долги коммунальных организаций – это прямая ответственность глав муниципалитетов. Вы знаете, что в некоторых районах области есть необходимость в газификации. Но кто её будет проводить, если это принесёт лишь рост неплатежей?»

Мнение главы региона разделяют и эксперты. «Алексей Леонидович правильно сказал, что долги – это ответственность глав, – отмечает гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. – Например, в Пластовском районе перед нами нет долгов. А в Верхнем Уфалее, Миассе, Катав-Ивановске главы не держат на контроле ситуацию, в итоге, у них колоссальная задолженность. В Верхнем Уфалее, если память не изменяет, долг составляет 175 миллионов рублей. Для такого небольшого города это огромная цифра. А у Златоуста задолженность за газ – больше 600 миллионов. При этом на протяжении нескольких лет мы пытаемся вести диалог с властями города, предлагаем организации, готовые заменить неэффективно работающих коммунальщиков. Но ситуация не меняется. Мы всегда готовы к диалогу, к компромиссу. Готовы провести реструктуризацию долга. Но для этого необходимо, чтобы муниципальные власти предоставили перечень конкретных мероприятий».

Впрочем, досталось сегодня не только чиновникам на местах. Замечание Алексея Текслера получили и сотрудники аппарата губернатора, допустившие ошибку при оформлении материалов совещания.

Чиновники перепутали вопросы совещания

Отметим, что врио губернатора все чаще высказывает претензии к работе чиновников. В первую очередь, его возмущает, что, несмотря на многочисленные выговоры, они продолжают демонстрировать крайнюю недисциплинированность. А сопроводительные документы готовят так, как будто уверены, что читать их никто не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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