Глава Южного Урала пригрозил кадровыми решениями за неубранные мешки с мусором

Глава Южного Урала Алексей Текслер потребовал убрать мешки с мусором, собранным во время субботников, в течение трех дней.

О проблеме рассказал министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

«Это ежегодная проблема, но она может привести к негативу, – отметил чиновник. – В качестве примера могу привести Чурилово. Есть фото, как в апреле собрали мусор, а 14 мая – мусор на месте. Сейчас в Чурилово все убрано. Но эта тема касается всех крупных городов: больше всего мусора не вывезено в Златоусте, Копейске, Миассе, Еткуле, Озерске».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мусор в Чурилово убрали лишь после того, как жители микрорайона выложили в соцсетях две фотографии: участники субботника на фоне мешков с собранным мусором и снимок, на котором мусор уже высыпался из порвавшихся мешков.

«Перед субботниками администрация Тракторозаводского района запросила данные, чтобы сформировать график и маршрут вывоза мусора. Им передали вовремя информацию. И после субботника наш депутат лично звонил в администрацию, говорил, что мы очень много собрали мусора, и надо срочно его вывозить, пока не растащили ветром и собаками, – рассказали горожане. – Вначале говорили, что «завтра» точно всё уберём, потом ссылались на праздники и разные проблемы. Администрация проводила по 44-ФЗ аукцион на вывоз мусора, и его выиграл какой-то недобросовестный подрядчик, у которого постоянно какие-то проблемы и отговорки. То транспорт ломается, то денег за свалку заплатить нет, то еще что-нибудь, и в связи с этим такие проволочки (мы, честно говоря, в шоке от такой развязки). Сегодня сбросили фото того, что творится с мусором. Честно говоря, нам весьма неприятно и обидно, что администрация района не может осуществить такую мелочь, как вывоз мусора, который люди собирали своими силами. По факту, все старания людей по облагораживанию территории идут насмарку. Собственно, повторяется ситуация прошлого года, когда жителями и депутатом был убран пустырь за 30 детским садом, но мусор не вывезен, похоже, по сей день».

Всего, по данным Виктора Тупикина, южноуральцы собрали за время весенних субботников 63 тысячи тонн мусора. При этом 1 тысяча тонн до сих пор не вывезена.

При этом, в Челябинске и Златоусте санитарная уборка продолжается.

Между тем, извечная проблема с вывозом мусора, действительно, заставляет задумываться жителей области над вопросом: а стоит ли принимать участие в субботниках? Так, по словам Виктора Тупикина, нынешней весной в мероприятиях по санитарной уборке приняли участие около 500 тысяч человек. Вот только 220 тысяч из них составили школьники и студенты. А еще почти 30 тысяч – сотрудники образовательных и медицинских учреждений. И те, и другие, как правило, привлекаются к участию в этом мероприятии в добровольно-принудительном порядке. Как и многие работники предприятий и организаций, которых руководство зачастую просто ставит в известность о том, что они должны будут принять участие в субботнике.

Получается, что добровольцев среди «борцов с мусором» уже и сегодня не так уж много. А подобное отношение еще больше сокращает их ряды.

«Из года в год одно и то же, – заметил врио губернатора Алексей Теклсер, комментируя выступление министра. – За три дня всем, кто не вывез мусор, – вывезти. Если через три дня будут такие же фотографии, будут кадровые решения. Коллеги, это наше лицо. Мы зовем людей на субботник, а потом месяц не можем вывезти. Заранее об этом надо думать».

Челябинск, Виктор Елисеев

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