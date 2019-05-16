Власти Челябинской области потребовали обеспечить безопасность детского отдыха

Глава Южного Урала Алексей Текслер потребовал от руководителей муниципальных образований обеспечить охрану жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году формами отдыха, оздоровления и занятости запланировано охватить 255 тысяч 122 ребенка (в течение года). Это 71% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В настоящее время регион готовится к летней оздоровительной кампании. В Челябинской области к открытию планируются 779 организаций отдыха и оздоровления детей всех типов. Юных южноуральцев примут 69 загородных лагерей.

«Одна из основных задач – чтобы дети смогли не только отдохнуть, но и получить полезные знания. Поэтому нашей целью остается увеличение тематических и профильных смен. В этом году их будет 745, – рассказал министр. – Кроме того, в трудовых объединениях при образовательных организациях будут задействованы 47 тысяч детей, дополнительно через центры занятости и индивидуально в летний период будет трудоустроено более 11 тысяч подростков».

На особый контроль взят вопрос обеспечения безопасности: санитарной, медицинской, противопожарной, антитеррористической. «Жизнь и здоровье детей – это самое важное, о чем нужно позаботиться. 100% наших летних лагерей должны быть обеспечены лицензированной охраной. Обратите на это внимание. Буду жестко спрашивать, если что-то будет не так в этой части», – подчеркнул врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, главам муниципальных образований и руководителям организаций отдыха и оздоровления детей рекомендовано все лагеря оборудовать видеонаблюдением, выполнять требования правоохранительных органов и МЧС при организации экскурсий и туристических походов с участием детей. Все эти вопросы, напомнил глава региона, уже обсуждались на заседании антитеррористической комиссии.

«Не менее важна квалификация педагогических работников, – отметил Алексей Текслер. – Особенно, если речь идет о палаточных лагеря, о лагерях, расположенных рядом с озером».

Вопросы безопасной организации детского отдыха считают важнейшими и на федеральном уровне. Особенно после трагедии, произошедшей в 2016 году в Карелии. «У нас уже совсем скоро летний сезон, вопросы безопасности должны быть на первом плане, – сказал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. – Нужно посмотреть, сделаны ли необходимые выводы. Установлены требования к участникам закупок услуг по организации детского отдыха. Регламентированы вопросы по обеспечению безопасности туризма. Но ряд позиций здесь недоработан».

К слову, проблему с квалификацией педагогов, работающих с детьми в оздоровительных лагерях, призвано решить введение профессионального стандарта вожатого, начавшего действовать в нынешнем году. По словам Александра Кузнецова, теперь более формализованы и уточнены требования к знаниям и навыкам вожатого. Впрочем, это не обернется недостатком кадров, уверен министр: в Челябинской области вожатых готовят в трех вузах – ЮУГППУ, ЧелГУ и МГТУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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