Экс-начальника отделения ГИБДД Магнитогорска отправили в колонию за мнимые экзамены

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ГИБДД, попавшемуся на взятках и подлоге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ленинского районного суда Магнитогорска Челябинской области, начальник экзаменационного отделения РЭО ГИБДД УМВД РФ по Магнитогорску обвинялся в получении через посредника и лично взяток за незаконные действия, в том числе, и в значительном размере (41 эпизод), злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (40 эпизодов).

Суд установил, что в период с марта 2015 года по июль 2017 года высокопоставленный сотрудник ГИБДД за взятки обеспечивал успешную сдачу теоретического экзамена гражданам, о которых его ставили в известность посредники, без проверки их фактических знаний ПДД РФ.

По одному из эпизодов уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим. Еще 13 эпизодов переквалифицированы на более легкую статью (мелкая взятка), и уголовное дело по ним прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В итоге, экс-полицейский признан виновным в совершении 23 мелких взяток – получении взяток через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, в превышении должностных полномочий, в получении взятки лично в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя, в получении взяток, будучи должностным лицом, через посредника в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей (4 преступления).

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетнего ребенка, совершение преступлений впервые, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого, частичное признание вины по преступлениям о получении взяток.

Бывший полицейский приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности представителя власти в государственных органах сроком 3 года, с лишением специального звания – майор полиции.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности представителя власти в государственных органах исполняется после освобождения из мест лишения свободы.

По уплате штрафа предоставлена рассрочка на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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