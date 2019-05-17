В Челябинске на оживленной трассе рухнул столб

Гигантская пробка образовалась на оживленной трассе в Челябинске из-за падения опоры троллейбусных сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел напротив дома №8 по Свердловскому проспекту.

По направлению движения в сторону центра Челябинска рухнул столб, поддерживающий линию, обеспечивающую работу троллейбусов. В настоящее время опора нависает над дорожным полотном, полностью перекрыв движение в сторону центра.

Движение троллейбусов остановлено. Автомобили, следующие в сторону центра Челябинска, пытаются проехать по встречной полосе. В итоге, в направлении из центра в сторону Металлургического района и северо-запада фактически действует одна полоса.

На Свердловском проспекте образовалась серьезная пробка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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