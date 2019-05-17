На Южный Урал обрушатся заморозки и снег

В Челябинской области в выходные ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентра, в ночь на субботу погода ожидается облачная с прояснением, местами небольшие дожди, на севере и в горах с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью 0, +5, местами заморозки до -3, на почве – до -5 градусов. Днем температура поднимется до +9, +14. В воскресенье ожидаются аналогичные температурные значения.

В Челябинске в ночь на 18 мая облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +2, +4. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +11, +13.

Дождь и пасмурная погода, которые не прекратятся в течение всего воскресенья, будут способствовать понижению температуры воздуха. В ночь на 19 мая в областном центре синоптики обещают 0, +2 градуса Цельсия. Днем – 10-12 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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