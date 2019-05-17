В Челябинской области избили третьеклассника, вступившегося за девочку

В одном из городов Челябинской области хулиганы избили школьника, заступившегося за девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Миассе на стадионе школы №18.

9-летний школьник увидел, как его сверстник отбирает у девочки самолет. Он заступился ща нее и попытался отнять игрушку у хулигана. Но тот кликнул на помощь старшего приятеля. Третьеклассник попытался объяснить, как все произошло, однако, слушать его не стали.

«От старшего мальчика последовал удар с ноги в лицо. Потом они вдвоем били брата, один кулаками, а второй ногами по голове. После случившегося мы обращались в травмпункт, у брата сотрясение легкой степени, множественные гематомы и шишки на голове, синяк под глазом», – цитирует «Первый областной» сестру пострадавшего.

Сейчас полиция разыскивает хулиганов. Родители избитого мальчика обратились в правоохранительные органы. По их заявлению ведется доследственная проверка.

Очевидцев инцидента просят обратиться в дежурную часть отдела полиции «Северный»: 8 (3513) 54 04 66.

Челябинск, Виктор Елисеев

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