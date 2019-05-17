Поиграл в пиратов: в Челябинской области на карьере с плота сняли школьника

В Увельском районе юный «пират» нашел плот и устроил переполох.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вчера, 16 мая, в 15:43 от диспетчера Троицкого отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области поступила информация о том, что на песочном карьере в районе села Катаево очевидцы увидели ребенка, дрейфующего на плоте.

Южноуральцы позвонили в экстренные службы, а также потребовали от юного «морехода» немедленно вернуться на берег. Для эвакуации с воды ребенка на место выехали сотрудники 33-й и 73-й пожарно-спасательных частей, а также трое спасателей Троицкого поисково-спасательного отряда.

В 16:10 мальчик самостоятельно доплыл до берега. В итоге помощь спасателей и сотрудников МЧС не потребовалась.

Как удалось выяснить, 12-летний школьник решил поиграть «в пиратов». Он увидел на берегу некое подобие плота, после чего и решил опробовать нехитрое плавсредство на местном песочном карьере. Ветер быстро вынес «пиратский фрегат» на середину водной глади. Родители в это время были на работе, семья характеризуется как положительная.

Челябинск, Виктор Елисеев

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