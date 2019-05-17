На Южном Урале цены на аренду жилья топчутся на месте

В Челябинской области стоимость аренды жилья растут в годовом выражении, но падают в сравнении с декабрем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спрос в стране в I квартале 2019 года вырос на 3%, а предложение – на 8% в сравнении с I кварталом 2018 года. Об этом сообщили эксперты портала Avito по итогам января-марта 2019 года.

В Челябинской области за этот период средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры стала выше на 3,3% и достигла 8 550 рублей в месяц, что соответствует всероссийскому росту цен: на 4% до 15 840 рублей.

Впрочем, тенденции на рынке аренды жилья неоднозначны. Так, в апреле ценник в области вырос в годовом выражении. Правда, всего на 1%. Однако, по сравнению с I кварталом нынешнего года цены незначительно упали, составив 8 540 рублей. В сравнении же с IV кварталом 2018 года, в январе-марте 2019 цены на аренду однокомнатных квартир упали на 62 рубля.

Рейтинг доступности аренды однокомнатной квартиры среди 23 субъектов возглавляет Алтайский край, где средняя месячная ставка за I квартал 2019 года составила 8 150 рублей. В число лидеров также вошли Волгоградская и Воронежская области – 8 290 рублей и 8 300 рублей соответственно. Челябинская область расположилась на 4 месте (в IV квартале 2018 года региона занимал 2 место).

Тройку наиболее дорогих регионов сформировали Крым (16 650 рублей), Ленинградская и Московская области (16 680 рублей и 19 830 рублей).

Рост цен за год зафиксирован в 21 субъекте: от 1,2% в Волгоградской до 15,8% в Ленинградской областях. Значительное уменьшение произошло только в Тюменской области: -13,8%, а в Крыму ценники снизились символически: -0,3%.

В целом по России средняя стоимость возросла на 4% и достигла 15 840 рублей. В апреле она составила 15 710 рублей (на 3% больше, чем годом ранее).

В целом по России интерес1 к долгосрочной аренде продолжает расти, и наибольшим спросом пользуются доступные варианты аренды, в общей структуре спроса их доля увеличилась на 3 процентных пункта: по итогам I квартала 2019 года на однокомнатные квартиры пришлось 61,8% спроса, на втором месте двухкомнатные квартиры (31%), у трехкомнатных – 6,7%, на квартиры с четырьмя комнатами и более приходится лишь 0,5%. В апреле показатели были аналогичными.

Предложение однокомнатных квартир не успевает за спросом – их 52,4% от общего объема доступных объектов на рынке (увеличение на 1 процентный пункт в сравнении с I кварталом 2018 года). На двухкомнатные пришлось 34,6%, на трехкомнатные – 11,5%, на четырехкомнатные и более – 1,4%. В апреле доля однокомнатных квартир увеличилась на 3 процентных пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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