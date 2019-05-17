Азию захватывает африканская чума свиней

Африканская чума свиней захватывает все новые территории в Азии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, продолжается распространение африканской чумы свиней в Азии.

Это заболевание, впервые зарегистрированное в августе 2018 года в северо-восточном Китае, быстро охватило всю страну. В последние недели АЧС пересекла границу с Вьетнамом, Камбоджей, Монголией и Гонконгом.

Эксперты по болезням животных утверждают, что заболевание неизбежно будет распространяться дальше. Многие из недавно пострадавших от АЧС азиатских стран оказались в меньшей степени подготовленными к борьбе с болезнью, чем Китай, который до сих пор не смог положить конец вспышкам на своей территории. В частности, речь идет о Вьетнаме и Камбодже. Эти страны не обладают техническими возможностями для контроля АЧС.

Специалисты полагают, что вирус скоро появится в Мьянме и Лаосе, которые также имеют плохо развитую ветеринарную систему. А затем АЧС может стать эндемичным для Юго-Восточной Азии заболеванием животных.

Африканская чума свиней создает реальную угрозу продовольственной безопасности. 13 мая вьетнамское правительство объявило, что во Вьетнаме, где на свинину приходится три четверти потребления мяса, было забито или погибло более 1,2 миллиона свиней или 4% национального стада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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