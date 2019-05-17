Четыре челябинца пострадали в столкновении иномарки и маршрутки

В Челябинске столкнулись легковушка и маршрутный ПАЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 17 мая, около 9:00 на пересечении улиц Доватора и Воровского. О ДТП очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Автобус ПАЗ-32054, в котором находились 15 пассажиров, столкнулся с Kia Spectra. Маршрутка поворачивала налево», – рассказали челябинцы. По словам одного из горожан, в результате аварии пострадали четыре пассажира маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту №14.

Горожане отмечают, с левой полосы автодороги по улице Доватора поворачивать налево на Воровского нельзя. Однако, часто автобусы именно 14-го маршрута пренебрегают этим запретом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.19

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