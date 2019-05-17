В Челябинской области полиция наградила школьницу за спасение маленькой девочки

Полиция вручила благодарственное письмо школьнице, вытащившей маленькую девочку из-под поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, руководители ведомства и Челябинского следственного отдела на транспорте вручили благодарственное письмо 11-летней Елизавете Маслаковой, ученице 4 класса средней школы №13 города Сатки.

Поводом для награждения стал отважный поступок Лизы, который она совершила 7 мая этого года. В тот теплый день школьница возвращалась домой с прогулки. Когда девочка переходила железную дорогу через мост, ее внимание привлекло какое-то непонятное движение внизу. Присмотревшись, Лиза увидела маленькую девочку, на вид примерно двух лет, которая ходила по железнодорожным путям и плакала. В это же самое время школьница услышала звук приближающегося поезда. Не раздумывая ни секунды, Лиза сбежала вниз по ступенькам, подхватила ребенка и отбежала подальше от путей, по которым через несколько секунд проехал грузовой состав.

На этом отважная школьница не остановилась и вместе с малышкой отправилась на поиски ее родных. Так как спасенная девочка не смогла объяснить, где живет, Лиза в течение часа обходила дома, интересуясь у взрослых, не пропал ли у них ребенок.

Наконец, поиски увенчались успехом, и Лиза нашла нужный дом. Оказалось, что двухлетняя девочка играла во дворе со своей шестилетней сестрой, в какой-то момент вышла за ворота и отправилась в сторону железной дороги.

Бабушка спасенной девочки рассказала, что мама ищет дочку по всему поселку, и от всей души поблагодарила школьницу за помощь.

За чуткость, неравнодушное отношение к оказавшемуся в беде ребенку и активную гражданскую позицию Елизавете Маслаковой вручили благодарственное письмо, цветы и сладкий подарок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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