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Пятница, 17 мая 2019, 15:31 мск

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Запад Южного Урала заполонили змеи

Жители Ашинского района обеспокоены нашествием рептилий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пришедшая полторы недели назад на Южный Урал жара стала причиной активизации змей на крайнем западе региона – в Ашинском районе. Южноуральцы смогли снять на видео обильно кишащих млекопитающих.

Жители Ашинского района находят змей в своих дворах, млекопитающие проникают к ним в дома. Больше всего их замечено в горной местности, в Широком долу, пишет «Стальная искра».

Издание получило от одного их своих читателей видео с большими змеиными «клубками», греющимися на солнце близ станции Симская. Ядовиты ли млекопитающие, запечатленные на ролике, определить невозможно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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