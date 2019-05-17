«Ой!»: в челябинской больнице признались, что регулярно ошибаются при начислении зарплаты

Руководство ГКБ №6 Челябинска попыталось объяснить, каким образом медики получили существенно меньшую зарплату при переходе на новую систему оплаты труда.

Напомним, в середине апреля несколько 66 сотрудников ГКБ №6 обратились в прокуратуру, СКР, трудовую инспекцию и к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру о том, что получили заработную плату, существенно более низкую, нежели месяц назад. По словам врачей, разница могла достигать 10 тысяч рублей.

Обострило ситуацию то, что «пониженную» зарплату они получили после перехода на новую схему оплаты труда. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина медикам увеличили окладную часть. Но для сохранения баланса сократили стимулирующую часть фонда оплаты труда. При этом обеспокоенных врачей уверяли, что в зарплате они не потеряют, а, возможно, даже выиграют.

Наконец, сегодня, через месяц после разгоревшегося скандала в минздраве региона собрали журналистов на брифинг главного врача ГКБ №6 Виктора Шепелева. Стоит отметить, что произошло это на следующий день после того, как врио губернатора Алексей Текслера поднял находившегося в зале во время совещания с главами муниципалитетов министра здравоохранения Челябинской области Сергея Приколотина и потребовал «разобраться уже с ГКБ №6». «А то вся информационная повестка ей забита», – упрекнул подчиненного глава региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в ходе брифинга главврач ГКБ №6 сообщил, что во время проверки, проведенной по жалобам сотрудников, были выявлены около 20 счетных ошибок, допущенных при начислении заработных плат. В настоящее время все нарушения устранены, медработникам доначислили положенные средства с учетом процентов за каждый день просрочки.

«У нас коллектив около двух тысяч человек. Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают. Мы стараемся их минимизировать, работаем с коллективом, и все люди, у кого возникают вопросы, получают на них ответы. По всем вопросам актива, которые были озвучены в том числе и через средства массовой информации, проведены проверки челябинским горздравом и обкомом профсоюзов медработников. Все факты, указанные в коллективном обращении, неоднократно перепроверили, обнаружили, что было допущено около двух десятков технических ошибок, которые были устранены, средства людям доначислены с процентами за несвоевременную выплату», – рассказал Виктор Шепелев.

В настоящее время в ГКБ№6 по заявлению актива сотрудников больницы проводят проверки сотрудники прокуратуры, трудовой инспекции, а также комиссия Минздрава Челябинской области. Результаты проверки будут обнародованы в конце мая текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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