В Челябинске школьница ранила себя на глазах сверстников

Ученица одной из школ Челябинска ранила себя.

Как сообщили РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу в одной из школ Калининского района.

Ученица седьмого класса после ссоры со сверстниками на перемене ударила себя ножом в живот. 14-летнюю челябинку госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.

В инциденте разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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