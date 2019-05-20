Умер уральский журналист, избитый водителем иномарки

В Магнитогорске скончался журналист, избитый неадекватным водителем.

Как уже сообщал РИА «Новый День», журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин впал в кому после жестокого избиения водителем иномарки 31 марта нынешнего года.

«В воскресенье, 31 марта, в период времени с 12:35 до 12:45 в районе дома 1 по улице Ворошилова на нерегулируемом пешеходном переходе произошел конфликт между двумя мужчинами: пешеходом и водителем. После чего моему супругу были нанесены телесные повреждения. В данный момент он находится в больнице. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Водитель уехал с места конфликта», – рассказала жена магнитогорца.

Человек, избивший журналиста, ехал на автомобиле Kia Sportage серебристого цвета. Он до сих пор находится в розыске.

Врачи боролись за жизнь журналиста больше полутора месяцев. Однако сегодня утром его сердце остановилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

В Челябинске школьница ранила себя на глазах сверстников. / 18-20 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Росстат стал пессимистом: рост экономики оказался ниже ожиданий Минэкономразвития. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»