Прокуратура обвинила власти южноуральского района в неготовности к субботникам

В Челябинской области прокуратура потребовала вывезти мешки с мусором, оставшиеся после субботников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Октябрьского района провело проверка соблюдения органами местного самоуправления полномочий по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации твердых коммунальных отходов.

«Установлено, что администрациями сельских поселений не приняты меры к организации сбора и вывоза мусора, образовавшегося в результате проведенных субботников на территории населенных пунктов, – рассказали в прокуратуре. – Специализированные места для сбора и накопления мусора, образовавшегося в результате субботников, контейнерные площадки, а также сами контейнеры для крупногабаритного мусора отсутствуют».

Кроме того, договоры с региональным оператором по вывозу отходов администрации сельских поселений также не заключили.

По результатам проверки главам 13 сел Октябрьского района внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

Умер уральский журналист, избитый водителем иномарки. / В Челябинске школьница ранила себя на глазах сверстников. / 18-20 мая ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»