В Челябинске нашли офисную девятиэтажку, работающую незаконно

После пожара в челябинском отеле выяснилось, что здание эксплуатируется без разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района провело проверку по информации СМИ о произошедшем пожаре в пристрое отеля «Аврора».

«Установлено, что по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93-Б расположено девятиэтажное нежилое здание, принадлежащее на праве собственности физическому лицу, которым в отсутствие разрешения на строительство в 2018 году произведена его реконструкция. Таким образом установлено, что собственником осуществляется эксплуатация нежилого здания без разрешения на ввод его в эксплуатацию», – констатировали в прокуратуре.

Надзорное ведомство района возбудило дело об административном правонарушении, которое направлено в суд для рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

Южноуральский депутат, покалечивший школьника, отделался ограничением свободы. / Прокуратура обвинила власти южноуральского района в неготовности к субботникам. / Умер уральский журналист, избитый водителем иномарки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»