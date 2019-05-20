Мэрия заморозила проект часовни напротив ЮУрГУ

Проект строительства часовни рядом с крупнейшим южноуральским вузом поставили на паузу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске решили не торопиться с реализацией проекта возведения часовни в сквере у ЮУрГУ. Об этом заявил глава города Владимир Елистратов.

«Опыт Екатеринбурга должен быть изучен. У нас пока все приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение», – рассказал чиновник.

Напомним, идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими намерениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Во время губернаторства Михаила Юревича проект застопорился. Вернулись к нему несколько лет назад, и тут закипели страсти: летом 2016 года участники публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки одобрили проект часовни, которую планируется возвести на месте неработающего фонтана в сквере на улице Тернопольская.

Через неделю на сайте «Change.org» появилась петиция против строительства религиозного сооружения напротив университета. Ее автор, студентка ЮУрГУ, заявила, что прошедшие публичные слушания нельзя считать действительными, поскольку подавляющее большинство учащихся вуза и жителей близлежащих домов о них ничего не знали, для участия пригласили только сторонников постройки часовни и сотрудников РПЦ.

Петицию подписали несколько тысяч человек, а ее автору по жалобе анонимного православного активиста пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих.

В октябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской: для храма выделили место севернее неработающего фонтана. В октябре 2018 года состоялись общественные дебаты по поводу строительства, по итогам которых было приято открытое обращение к главе Челябинска: для храма нужно найти другую площадку. Но в мэрии к общественности не прислушались: градостроительная комиссия проект утвердила.

Вернуться к теме заставили начавшиеся в Екатеринбурге на минувшей неделе массовые беспорядки. Поводом к ним послужили протесты против строительства храма в сквере рядом с драматическим театром. Противники строительства часовни обратились в мэрию Челябинска, предложив отказаться от идеи строительства религиозного сооружения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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