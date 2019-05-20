Дело о ВИП-поселке на берегу Увильдов отправлено в суд

Дело челябинских чиновников о ВИП-поселке на берегу памятника природы направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильи Пруцких и бывших руководителей управления культуры Челябинска Андрея Григорьева и Дмитрия Назарова, обвиняемых в соответствии со степенью участия в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

«По данным следствия, в период 2009-2010 годов обвиняемые, совместно с бывшим заместителем губернатора области Александром Уфимцевым, путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы – озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Однако, фактически на этой территории были построены коттеджи, с последующей регистрацией прав пользования земельными участками, чем был причинен ущерб в сумме более 2 миллионов рублей. Впоследствии, по искам прокурора регистрация прав пользования земельными участками была признана судом недействительной», – рассказали в силовом ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя Губернатора области Александра Уфимцева, который скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, выделено в отдельное производство.

Ранее для рассмотрения в суд было направлено уголовное дело в отношении главы Аргаяшского муниципального района Исрафиля Валишина, незаконно выдавшего разрешения на строительство на этом участке, и обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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